ファミリーマートは、日清食品が製造・販売するカップ焼そば「日清焼そばU.F.O.」とコラボレーションした『U.F.O.濃い濃い濃厚大盛焼そばパン』（278円）と『U.F.O.濃い濃い濃厚プチ焼そばパン4個入』（178円）を、18日より数量限定で全国発売する（商品により、沖縄県では発売日・価格・仕様が異なる）。【画像】今年はプチサイズも登場！ ファミマ×U.F.O.コラボの『濃い濃い濃厚焼そばパン』日清食品の「日清焼そばU.F.O.」