よほどお互い気が合うのだろうか──。破局報道もあった俳優・伊藤健太郎（26）と女優・山本舞香（25）が身を寄せ合って夜の街を歩くツーショットを『週刊文春』が報じた。「山本から『よりを戻したい』とアプローチした」というドラマ関係者の証言も取り上げている。【写真】山本舞香の着飾らない私服姿。胸元ざっくりニットに背中パックリシャツ誰もが羨む人気芸能人カップルだった2人だが、ある出来事が二人の前に立ちはだ
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