サンソフトは、1995年ヒューマン株式会社がスーパーファミコン用に発売した『クロックタワー』をカプコンと共同で、現行のゲーム機（Nintendo Switch、PS4、PS5、Steam、Xbox One、Xbox Series X|S）に移植し、新規要素を追加した「復刻版」として発売すると発表した。発売は2023年度内を予定している。リリースしたぴょ&#128293;&#128336;✂️✂️✂️✂️✂️CLOCK TO