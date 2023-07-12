King＆Princeの元メンバー、平野紫耀（26）と神宮寺勇太（25）が、滝沢秀明の事務所「TOBE」に合流することが7月7日に発表された。5月22日のジャニーズ事務所の退所からわずか46日のスピード合流。その背景には何があったのか。【画像】白シャツが眩しい…！滝沢秀明の事務所に合流した平野紫躍の胸元チラ見せショットを見る元キンプリの2人と滝沢は、ジャニーズ時代はほとんど接点がなかった。「キンプリはジュニア時代から故