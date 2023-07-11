Image: Amazon 今んとこ、音質でナンバーワンのモデルです。「MOMENTUM True Wireless 3」。ゼンハイザーが2022年にリリースしたフラッグシップのワイヤレスイヤホンなんですが、25％オフの年始以来最安値価格に。これ、ほんっとに買いです。語らせてください。 【Amazon.co.jp限定】 ゼンハイザーSennheiser ワイヤレスイヤホン MOMENTUM True Wireless 3 Graphite 本社開発ドライバ
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