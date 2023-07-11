音曲漫才コンビ「平和ラッパ・梅乃ハッパ」の平和ラッパさんが、5月5日、呼吸器不全のため大阪市内の病院で亡くなったことがわかった。79歳だった。7月11日、所属事務所の吉本興業が公表した。平和ラッパさんは1943年生まれ、大阪府出身。1987年10月に梅乃ハッパと平和ラッパ・梅乃ハッパを結成し、ギターと歌の音曲漫才で、劇場のみならず全国各地で活躍した。。また、1997年に「文化庁芸術祭優秀賞」、1999年に「大阪文化祭大阪