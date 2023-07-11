逮捕されたカミロ・カンポス容疑者（６３）/Franklin Police Department（ＣＮＮ）米テネシー州で、サッカーチームの人気監督だった男が置き忘れた携帯電話から意識を失った少年に対する強制性交の動画が見つかり、警察が男を逮捕した。同州フランクリン警察の９日の発表によると、逮捕されたのはカミロ・カンポス容疑者（６３）。子どもに対する強制性交や未成年に対する性的虐待の疑いがもたれている。警察によると、カンポス容
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