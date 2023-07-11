日本では、少年が回転ずしチェーン店のしょうゆ差しをなめた問題が大きく取り沙汰されましたが、アメリカで日本風のステーキやすしを提供していたレストランでは、しょうゆ差しから次元が違うものが検出される事件が発生しました。Florida Japanese Steak House closing after meth found in soy sauce | WKRGhttps://www.wkrg.com/northwest-florida/santa-rosa-county/florida-japanese-steak-house-closing-after-meth-found-in