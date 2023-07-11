◆米大リーグホームランダービー（１０日・シアトル＝Ｔモバイル・パーク）１１日（日本時間１２日）のオールスターを控え、１０日（同１１日）には、ホームランダービーが行われ、ブルージェイズのウラジーミル・ゲレロ内野手（２４）が優勝した。両リーグ最多３２本塁打を放っているエンゼルス・大谷翔平投手（２９）は出場を辞退したが、ロベルト（ホワイトソックス）、ラッチマン（オリオールズ）、ガルシア（レンジャー