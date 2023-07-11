【AFP＝時事】オランダのミスコンテント「ミス・オランダ2023」で、大会史上初めてトランスジェンダーの女性が優勝した。8日に開催された大会で優勝したのは、南部ブレダ（Breda）出身のリッキー・コレ（Rikkie Kolle）さん（22）。主催者によれば、エルサルバドルで開催されるミス・ユニバース（Miss Universe）世界大会に出場する。トランスジェンダーの女性が代表としてミス・ユニバースに出場するのは、2018年に「ミス・ス