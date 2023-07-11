格闘家の才賀紀左衛門の事実婚妻の絵莉さんが１１日、インスタグラムのストーリー機能で、才賀から「電話できないなら別れたってブログで書いて」と言われたことを明かした。絵莉さんは１０日に、インスタグラムのストーリー機能で、才賀からの養育費について、毎回「脅される」などと告白。ＬＩＮＥのやり取りも公開し、絵莉さんが「脅して恐怖でつなぎとめたいんだったら何もいらないから解放してください」などと訴える返信