大谷翔平（29）の出場が決まったMLBオールスター。米国での視聴率は4％程度である。低く思えるが、これでもNBAやNFLのそれよりも多く、同時間帯の裏番組をも圧倒している。【写真を見る】400万円以上したグッズとは？歯科医院の待合室に「大谷翔平博物館」がもっとも近年は人気に陰りがみられ、漸減傾向にあるとか。一方、前日に行われるホームランダービーは年を重ねるごとに視聴者を増やし、昨年は4％に迫った。そのダー