「本日、アップルが電話を再発明する」。２００７年１月９日、米アップル社のスティーブ・ジョブズＣＥＯは「マックワールドサンフランシスコ」の基調講演でそう宣言し、ｉＰｈｏｎｅを初めて紹介した。再発明とは何だったのか。また、当時すでに高度に発達していた日本の携帯電話市場で、ｉＰｈｏｎｅの登場によって何が退場に追い込まれたのか。ｉＰｈｏｎｅの国内発売から１５年となる今、考えてみたい。「前夜」の潮流ｉＰｈ