12日から、『GABURIピーチフラペチーノ』がスターバックス コーヒー（スタバ）より発売。昨年反響の大きかった『桃MOREフラペチーノ』が、ネーミングを変えて再登場する。「桃の季節待ってた！」「スタバで一番好きなドリンク」と、SNSにも喜びの声が続々。ピーチをがぶりと丸かじりしたような、圧倒的な桃感が魅力の1杯について、担当者に聞いた。【画像】ホイップクリームの滑り台でヒャホ〜！ 夏グッズ第3弾はリゾート感あふ