ロシア大統領府のペスコフ報道官によりますと、会談は、先月29日にモスクワの大統領府で行われ、ワグネルの指揮官らも含めた35人が出席しました。ペスコフ報道官：「プーチン氏は指揮官らの言葉に耳を傾け、雇用と戦闘に関するさらなる選択肢を彼らに提案した」会談は3時間に及び、ワグネル側は「祖国のために戦い続ける用意がある」と、プーチン大統領に忠誠を誓ったということです。一方、ロシア国内からは、プーチン大