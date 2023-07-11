球宴前日に大谷と千賀が挨拶米大リーグ（MLB）のオールスターゲームが11日（日本時間12日）にシアトルで開催される。10日（同11日）にはホームランダービーが行われ、大谷翔平投手（エンゼルス）はグラウンドで千賀滉大投手（メッツ）と挨拶。その模様が動画で公開されていたが、水原一平通訳の微笑ましい“凡ミス”もとらえられていた。大谷も「ヤバ」と笑顔でツッコミを入れ、日本ファンも注目している。今季メッツに加入し