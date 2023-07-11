女優・森七菜のスタッフによる公式インスタグラムが１１日に更新され、ドラマのオフショットが披露された。森は１０日にスタートしたフジテレビ系連続ドラマ「真夏のシンデレラ」（月曜・後９時）で間宮祥太朗とダブル主演を務めており、番組の開始前に一枚の写真が投稿された。砂浜でカメラに向かってニッコリとほほ笑む姿で、スタッフは「＃真夏のシンデレラ」「＃夏シン」「＃初回放送」「＃ビジュ爆発」などのハッシュタグ