ホワイトソックスのロバートJr.が28発を放ち、惜しくも1回戦で敗れたオールスター戦の前日恒例イベントとなっているホームランダービーが10日（日本時間11日）、シアトルのT-モバイル・パークで行われた。オリオールズのアドリー・ラッチマン捕手は、途中で左打席から右打席に変更して27発を量産。会場を大いに沸かせたが、惜しくも1回戦で敗れた。25歳のスター捕手が、打撃投手を務めた父親とともに夢の舞台に立った。スイッ