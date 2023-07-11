米女優のアンドレア・エバンスさんが乳がんのため亡くなったことが日本時間１１日、分かった。エバンスさんの代理人ニック・レイヒト氏が明らかにした。６６歳だった。レイヒト氏によると、エバンスさんは現地時間９日に米カリフォルニア州ロサンゼルス郊外パサデナの自宅で息を引き取ったという。また同氏は「彼女は非常に素晴らしい才能の持ち主であり、一緒に仕事をするのは本当に楽しかったです」と語った。エバンスさん
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