―［マネー(得)捜本部］― 日経平均3万3000円の大台を一時突破して活気づく市場。その最中の株主総会で何が飛び出したか？ウォッチャーたちに実況中継してもらった。◆’23年ならではの特徴があった株主総会新型コロナが5類感染症へと移行して以降、初の株主総会。株高の影響もあって盛り上がったようだが、そこには’23年ならではの特徴が。株主総会ウォッチャーのすずき氏が話す。「まず、株主総会資料の電子提供制度により