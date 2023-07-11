賞味期限の近い災害用備蓄食品が、ひと手間で絶品グルメに大変身―。フードロス削減を狙いに岡山大（岡山市）の学生が企画したレシピコンテストの入賞作品３点が決まった。最優秀賞はさっぱりとした味で夏にぴったりの「ほうじ茶とトマトジュースｄｅ冷汁風スープご飯」が選ばれた。【写真】これは映えかも！ラザニアのアレンジ版第４回の応募は４１件コンテストは、データ分析やシステム開発を通じて地域の課題解決を目指す