女性に囲まれホロ酔い気分で高級ワインを愉(たの)しみ、本を読む夫人とくつろぐ写真の男。元日産自動車会長のカルロス・ゴーン被告（69）だ――。「食事風景（下写真）は、レバノンの首都・ベイルートにある高級レストランで撮られた一枚です。『世界のベストレストラン50』に入ったこともある人気店で、ゴーン被告は終始ご満悦でした。（2枚目写真で）ソファに座るキャロル夫人が手に取っているのは、夫婦共著として’21年にフラ