来年中にも貯蔵容量が満杯に東京電力・福島第一原子力発電所で発生している処理済みの汚染水を薄めて海に放出する計画について、国際原子力機関（IAEA）が先週火曜日（７月4日）、「国際的な安全基準に合致している」とお墨付きを与える報告書を公表したことを受けて、政府は8月にも海洋放出を開始する方針だ。photo by gettyimagesあの2011年の大事故以来、政府・東京電力がお粗末な対応を繰り返してきたこともあり、各方面から、