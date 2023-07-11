「キャンセル料のご連絡をすると請求された事に“残念です”と仰る方が一定数いる。予約は契約であって仮押さえでも何でもないのです。コチラはキャンセルポリシー通りに請求するしユーザーも払う義務があります。キャンセル料なんとかなりませんか？という文化はそろそろ終わりにしましょう」 【写真】事前に伝えていたのに！キャンセル料についてごねる客…実際に投稿されたツイート宿泊のキャンセル料について一石を投