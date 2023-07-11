東京・浅草名物「金のウンコ」などの愛称を持つ巨大オブジェに気を取られ、隣接するビルが「ビール」を模したデザインになっているのを見落としてはいないか──。1989年に竣工したアサヒグループの建物に関する指摘が、ツイッターで「確かに！」「知らんかった...」などと驚きを広げている。注目される中、オブジェのデザインをめぐる噂も浮上。J-CASTニュースが同社広報に詳しく取材すると、オブジェの「トリビア」も明かされた