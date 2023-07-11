【ニューヨーク時事】米新聞大手ニューヨーク・タイムズ（ＮＹＴ）は１０日、スポーツ報道部門を廃止すると発表した。今後、各競技の試合結果などは、昨年買収したスポーツ報道サイト「ジ・アスレチック」の記事を活用して伝える。同部門の記者らは、編集の別部署に配置換えする。ジ・アスレチックの記事は、新たにＮＹＴ紙面にも掲載される。また、ＮＹＴのオンラインサービスの購読者は、同サイトにもアクセスできるようにな