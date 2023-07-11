女優の森七菜と俳優の間宮祥太朗がダブル主演を務めるフジテレビ系連続ドラマ「真夏のシンデレラ」（月曜・後９時）の初回が１０日に放送された。同作は真夏の海を舞台にした男女８人の青春恋愛群像劇で、森と間宮のほかに吉川愛、仁村紗和、神尾楓珠、萩原利久、白濱亜嵐、水上恒司ら若手俳優陣が競演する。「月９」の王道とも言える本格ラブストーリーで、脚本は昨年の「第３４回ヤングシナリオ大賞」を受賞した市東さやかさ