山口県柳井市の総務部に勤務する30代男性職員が、市役所本庁舎で勤務時間中に女性職員を盗撮したとして、停職1か月の懲戒処分を受けたことが判明。行動と処分の甘さに、怒りの声が上がっている。柳井市によると職員は5月31日、市庁舎内でコピー機を使用していた女性職員の背後からスマートフォンをかざし、スカートの中身を撮影した。女性が足に触れたような感触を覚えたため、総務部長に報告。調査を進めた結果、撮影した人物