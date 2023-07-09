テレビアニメ『機動戦士ガンダム 水星の魔女』の最終回（第24話）が先週2日に放送された。しかし、最終回後も『水星の魔女』ロスの影響か、ツイッターでは存在しない「水星の魔女25話」がトレンド入りし話題となっている。【画像】結婚した!?指輪がチラリのスレッタ＆ミオリネ公開された最終回イラスト2022年10月より放送がスタートした『機動戦士ガンダム 水星の魔女』は、数多の企業が宇宙へ進出し、巨大な経済圏を構築す