ジョージア首都トビリシ郊外で開催予定だった性的少数者の非公開イベントが中止となった/Stringer/AFP/Getty Images（ＣＮＮ）ジョージア（グルジア）の首都トビリシ郊外で８日に開催される予定だった性的少数者の非公開イベントが、極右集団の暴力的な妨害で中止を余儀なくされた。ジョージアの公共放送は、会場で警官隊と反対派のデモ隊が衝突する場面を伝えた。イベント主催団体の「トビリシ・プライド」はツイッター上で、祭典