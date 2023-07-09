（9日、第105回全国高校野球選手権記念神奈川大会1回戦）1943（昭和18）年に優勝した時の写真。ユニホーム姿の前列右から2人目が荒金さん。優勝カップの箱には「護国」の文字も=荒金さん提供横須賀スタジアムの9日の始球式には、神奈川県横須賀市の荒金寿郎（じゅろう）さん（96）が臨んだ。マウンドの少し手前から投げた直球はツーバウンドして捕手のミットに。みごとな投球フォームにスタンドが沸いた。旧制中学の川崎市立
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