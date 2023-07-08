¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤È½÷Í¥¤Î?ÆóÅáÎ®?¤Ç³èÆ°¤¹¤ëËÜÅÄË¾·ë¡Ê£±£¹¡Ë¤Î?¿ä¤·³è?¤¬Âç¤­¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ë¾·ë¤Ï£·Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤µ¤ó¤Þ¤Î¤Þ¤ó¤Þ½é²Æ£Ó£Ð¡×¤Ë¡¢»Ð¤Î¿¿ô¥¡¢Ëå¤Î¼ÓÍè¤È¤È¤â½Ð±é¡£¿¿ô¥¤È¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤ÎÀ¤³¦²¦¼Ô¡¦±§Ìî¾»Ëá¤Ë´Ø¤¹¤ëÎø¥Ð¥Ê¤Ç²Ö¤òºé¤«¤»¤¿Ãæ¡¢Ë¾·ë¤Ï¼«¿È¤ÎÎø°¦´Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¹¥¤­¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÀäÂÐ¡Ê¼«Ê¬¤«¤é¡Ë¹¥¤­¤Ã¤Æ¸À¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊË¾·ë¤Î?¿ä¤·¥á¥ó?¤Ï¥×¥íÌîµå¥ª¥ê¥Ã