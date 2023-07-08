ドラマや映画、舞台にひっぱりだこの俳優・佐藤二朗さん（54）が、2023年6月に初のコラム集『心のおもらし』（朝日新聞出版）を刊行した。コラムでは、フォロワー数200万人超を抱えるTwitterでもおなじみの「妻」への溺愛っぷりや息子の面白い発言に加え、俳優としての演技への想いなども綴られている。【画像】 最愛の妻から「君の顔、便器に似ているね」と言われた佐藤二朗さんを写真で見る今回は佐藤さんに、家族との