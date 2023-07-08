飲食業の倒産がすごい勢いで増えている。東京商工リサーチ（TSR）の全国集計によると、今年上半期（1〜6月）は前年同期比78.9％増の424件。上半期ではコロナ禍の2020年の418件を超え、過去30年間の最多を更新するハイペースだ。8月にも昨年の年間倒産件数（522件）を超える可能性が出てきた。河野大臣「3年後に新しい読み取り機」で医療現場また地獄…ウハウハは大手IT企業のみ■先送りしたコロナショックが顕在化「飲食業はコロ