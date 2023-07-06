総務省は６日、携帯電話大手ソフトバンクに対し、スマートフォン端末のオンライン販売で、電気通信事業法に違反する不適切な端末の値引きを行っていたとして、行政指導を行った。法律の規定を順守し、再発防止策を着実に実施するよう文書で求めた。総務省によると、昨年１１月２４日から今年４月１１日までの間に３０２０件の不適切販売が確認されたという。
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