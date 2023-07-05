交際年月が長くなると、そろそろ結婚話が出てもいい頃……と胸がザワつくもの。しかし、彼女側の想いとは裏腹に、彼が結婚話に思わぬピリオドの打ち方をしてくることもあります。石井裕子さん（仮名・36歳）はまさにそんな経験をし、4年の交際期間がムダになった……と肩を落としています。◆結婚前提の約束で交際をスタート裕子さんはマッチングアプリで、8歳下の高橋航平さん（仮名）と出会いました。自分のほうが年上であ
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