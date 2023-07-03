アメリカ代表FWヘスス・フェレイラ(FCダラス/22)が同国代表史上初となる2試合連続ハットトリックを達成した。アメリカは現在、アメリカとカナダの共催で行われているCONCACAFゴールドカップ2023に参戦中。ヘスス・フェレイラは現地時間6月28日に行われたグループステージ第2節のセントクリストファー・ネイビス代表戦(6-0〇)に先発出場し、ハットトリックを達成した。さらに続く2日の第3節、トリニダード・トバゴ代表戦(6-0〇)にも