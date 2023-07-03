17歳の少年が警官に射殺され、抗議行動が暴動に発展。パリ近郊の市長宅が襲撃されました。パリ近郊のライレローズで2日未明、市長の自宅に何者かが車で突っ込み、建物の一部も燃えました。家では当時、市長の妻と子どもが寝ていて、逃げ出す際にけがをしました。市長は市庁舎にいて無事でした。北アフリカ系の少年が警察官に射殺されたことへの抗議はフランス全土に広がり、車や建物に火を付けるなどの暴動に拡大しました
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 札幌ホテルで頭部のない男性遺体
- 2. 性的表現 小学生向け雑誌が物議
- 3. 48歳でがん 保険会社返答に絶句
- 4. 拘束具「ケルベロス」注文が殺到
- 5. 瑠麗氏 文春新社長と「夜遊び」
- 6. ある言葉で別居へ…40歳妻の後悔
- 7. 27時間TVの企画 危険性に指摘も
- 8. カップ麺の汁 トイレに流してOK?
- 9. マスク氏 困惑のユーザーに皮肉
- 10. 元子役・大橋のぞみちゃんの現在
- 1. 札幌ホテルで頭部のない男性遺体
- 2. 性的表現 小学生向け雑誌が物議
- 3. 拘束具「ケルベロス」注文が殺到
- 4. 27時間TVの企画 危険性に指摘も
- 5. マスク氏 困惑のユーザーに皮肉
- 6. 日韓の雪解けに水を差すイベント
- 7. 任天堂やカバー 荒れる株主総会
- 8. ホテル遺体 首が切断された状態
- 9. 小田急刺傷「おじさん刺しても」
- 10. ビル火災 ライターつけたら爆発
- 1. 阿蘇山の周辺景観が激変 物議に
- 2. 現役医師が説く悪医者の見分け方
- 3. 日曜討論出演 河野氏発言が炎上
- 4. 入社後即バックレ…呆れた言い分
- 5. 日朝接触報道 官房長官が否定
- 6. 子疎ましい…32歳不倫妻の言い分
- 7. 熊本に線状降水帯 避難呼びかけ
- 8. 三崎氏 女風呂のぞき問題に言及
- 9. 今度はタイ? 中国人爆買いの理由
- 10. 車の「検査標章」貼付位置変更に
- 1. ワグネル戦闘員 露提案「同意」
- 2. 日本と北朝鮮 6月に複数回接触か
- 3. 韓野党議員 へそ出し&手には扇子
- 4. 米旅客機 乗客1人でフライトの訳
- 5. 露大統領、反乱中にヨット休暇か
- 6. CIA長官 露国人勧誘「チャンス」
- 7. ゴルフ場カップにセメント 抗議
- 8. 韓国人が好む旅行先 1位は日本
- 9. ウ軍 1週間で37.4平方kmを奪還
- 10. 「湾岸戦争GB」展示終了していた
- 1. 48歳でがん 保険会社返答に絶句
- 2. 意外と高い? 60代の平均世帯年収
- 3. クレカ100枚超から厳選 得な5枚
- 4. 東大44浪の62歳 4度の結婚と借金
- 5. オール電化住宅で生活…赤字転落
- 6. お金持ち コンビニには行かない?
- 7. 「趣味がない人」健康に驚きの差
- 8. ラーメン390円 スガキヤの狙い
- 9. 住宅費は収入の3割 ただの神話か
- 10. 味の素に2000個のフライパン届く
- 1. コストコカードシェア禁止厳格化
- 2. Excel シートを並べて時短実現
- 3. 鍵閉め忘れの不安 すごい解消法
- 4. Bluesky 新規登録を一時停止に
- 5. イラストすぎる 驚きのQRコード
- 6. 旅先で服ぺったんこ 圧縮マシン
- 7. 秘密暴露も「地獄」の結婚式
- 8. マスク氏 Twitter制限の理由語る
- 9. 「免許不要」であなたもパイロット？今…
- 10. スマホ オーバーヒート対策は?
- 1. ザギトワの水着姿に…切実な訴え
- 2. 大谷翔平 本塁打キング独走31号
- 3. HR量産の大谷に震撼「逆に怖い」
- 4. 陸上最高峰大会で衝撃の危険行為
- 5. 松本がPK戦提案 内田氏バッサリ
- 6. 米球宴 吉田は8人目快挙ならず
- 7. 審判に負けた U17日韓戦に恨み節
- 8. 4年240億円蹴った? 久保に称賛
- 9. 可愛い…日ハムチアが復刻ダンス
- 10. ブスコバ 騒動後初SNSに非難殺到
- 1. 瑠麗氏 文春新社長と「夜遊び」
- 2. 元子役・大橋のぞみちゃんの現在
- 3. えなこ 私服で胸を強調するワケ
- 4. 鳥羽氏の「軽率な発言」が波紋
- 5. 三宅が合流も違和感「ガッカリ」
- 6. 有吉 生放送で会見ネタぶっこむ
- 7. 文春の読者投稿が話題「業深い」
- 8. 安達祐実ぶっちゃけ「老眼凄い」
- 9. 後藤祐樹 首元タトゥー完全除去
- 10. Twitter制限「爆サイ」がパンク
- 1. ある言葉で別居へ…40歳妻の後悔
- 2. 【いて座】12星座占い♡ 7/3（月…
- 3. なかやまきんに君 「チョコBAAAAR!!」…
- 4. W不倫で駆け落ち 逃避行の結末
- 5. 公開処刑 サプライズ花束に困惑
- 6. あなして 実は「ヒント」あった
- 7. 便利で感動 ダイソーの名品7選
- 8. サレ妻「離婚して大正解」の理由
- 9. 自称イクメン 化けの皮剥がれる
- 10. 「孫差別」する義母に因果応報