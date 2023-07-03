17歳の少年が警官に射殺され、抗議行動が暴動に発展。パリ近郊の市長宅が襲撃されました。パリ近郊のライレローズで2日未明、市長の自宅に何者かが車で突っ込み、建物の一部も燃えました。家では当時、市長の妻と子どもが寝ていて、逃げ出す際にけがをしました。市長は市庁舎にいて無事でした。北アフリカ系の少年が警察官に射殺されたことへの抗議はフランス全土に広がり、車や建物に火を付けるなどの暴動に拡大しました