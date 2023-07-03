Yostarは7月3日、同社が運営を手掛ける『アズールレーン』『アークナイツ』『雀魂-じゃんたま-』『ブルーアーカイブ』について、各ゲーム内におけるTwitterアカウント連携の将来的な機能停止をアナウンスした。【重要】ゲーム仕様調整および技術的な理由から、次回のストアアプリ（8月〜9月実施予定）更新時に、アカウント連携（紐づけ）機能における新規のツイッターアカウント連携を中止する予定です。また、ツイッターアカウ
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 札幌ホテルで頭部のない男性遺体
- 2. 性的表現 小学生向け雑誌が物議
- 3. 48歳でがん 保険会社返答に絶句
- 4. 拘束具「ケルベロス」注文が殺到
- 5. 瑠麗氏 文春新社長と「夜遊び」
- 6. ある言葉で別居へ…40歳妻の後悔
- 7. 27時間TVの企画 危険性に指摘も
- 8. カップ麺の汁 トイレに流してOK?
- 9. マスク氏 困惑のユーザーに皮肉
- 10. 元子役・大橋のぞみちゃんの現在
- 1. 札幌ホテルで頭部のない男性遺体
- 2. 性的表現 小学生向け雑誌が物議
- 3. 拘束具「ケルベロス」注文が殺到
- 4. 27時間TVの企画 危険性に指摘も
- 5. マスク氏 困惑のユーザーに皮肉
- 6. 日韓の雪解けに水を差すイベント
- 7. 任天堂やカバー 荒れる株主総会
- 8. ホテル遺体 首が切断された状態
- 9. 小田急刺傷「おじさん刺しても」
- 10. ビル火災 ライターつけたら爆発
- 1. 阿蘇山の周辺景観が激変 物議に
- 2. 現役医師が説く悪医者の見分け方
- 3. 日曜討論出演 河野氏発言が炎上
- 4. 入社後即バックレ…呆れた言い分
- 5. 日朝接触報道 官房長官が否定
- 6. 子疎ましい…32歳不倫妻の言い分
- 7. 熊本に線状降水帯 避難呼びかけ
- 8. 三崎氏 女風呂のぞき問題に言及
- 9. 今度はタイ? 中国人爆買いの理由
- 10. 車の「検査標章」貼付位置変更に
- 1. ワグネル戦闘員 露提案「同意」
- 2. 日本と北朝鮮 6月に複数回接触か
- 3. 韓野党議員 へそ出し&手には扇子
- 4. 米旅客機 乗客1人でフライトの訳
- 5. 露大統領、反乱中にヨット休暇か
- 6. CIA長官 露国人勧誘「チャンス」
- 7. ゴルフ場カップにセメント 抗議
- 8. 韓国人が好む旅行先 1位は日本
- 9. ウ軍 1週間で37.4平方kmを奪還
- 10. 「湾岸戦争GB」展示終了していた
- 1. 48歳でがん 保険会社返答に絶句
- 2. 意外と高い? 60代の平均世帯年収
- 3. クレカ100枚超から厳選 得な5枚
- 4. 東大44浪の62歳 4度の結婚と借金
- 5. オール電化住宅で生活…赤字転落
- 6. お金持ち コンビニには行かない?
- 7. 「趣味がない人」健康に驚きの差
- 8. ラーメン390円 スガキヤの狙い
- 9. 住宅費は収入の3割 ただの神話か
- 10. 味の素に2000個のフライパン届く
- 1. コストコカードシェア禁止厳格化
- 2. Excel シートを並べて時短実現
- 3. 鍵閉め忘れの不安 すごい解消法
- 4. Bluesky 新規登録を一時停止に
- 5. イラストすぎる 驚きのQRコード
- 6. 旅先で服ぺったんこ 圧縮マシン
- 7. 秘密暴露も「地獄」の結婚式
- 8. マスク氏 Twitter制限の理由語る
- 9. 「免許不要」であなたもパイロット？今…
- 10. スマホ オーバーヒート対策は?
- 1. ザギトワの水着姿に…切実な訴え
- 2. 大谷翔平 本塁打キング独走31号
- 3. HR量産の大谷に震撼「逆に怖い」
- 4. 陸上最高峰大会で衝撃の危険行為
- 5. 松本がPK戦提案 内田氏バッサリ
- 6. 米球宴 吉田は8人目快挙ならず
- 7. 審判に負けた U17日韓戦に恨み節
- 8. 4年240億円蹴った? 久保に称賛
- 9. 可愛い…日ハムチアが復刻ダンス
- 10. ブスコバ 騒動後初SNSに非難殺到
- 1. 瑠麗氏 文春新社長と「夜遊び」
- 2. 元子役・大橋のぞみちゃんの現在
- 3. えなこ 私服で胸を強調するワケ
- 4. 鳥羽氏の「軽率な発言」が波紋
- 5. 三宅が合流も違和感「ガッカリ」
- 6. 有吉 生放送で会見ネタぶっこむ
- 7. 文春の読者投稿が話題「業深い」
- 8. 安達祐実ぶっちゃけ「老眼凄い」
- 9. 後藤祐樹 首元タトゥー完全除去
- 10. Twitter制限「爆サイ」がパンク
- 1. ある言葉で別居へ…40歳妻の後悔
- 2. 【いて座】12星座占い♡ 7/3（月…
- 3. なかやまきんに君 「チョコBAAAAR!!」…
- 4. W不倫で駆け落ち 逃避行の結末
- 5. 公開処刑 サプライズ花束に困惑
- 6. あなして 実は「ヒント」あった
- 7. 便利で感動 ダイソーの名品7選
- 8. サレ妻「離婚して大正解」の理由
- 9. 自称イクメン 化けの皮剥がれる
- 10. 「孫差別」する義母に因果応報