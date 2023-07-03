Yostarは7月3日、同社が運営を手掛ける『アズールレーン』『アークナイツ』『雀魂-じゃんたま-』『ブルーアーカイブ』について、各ゲーム内におけるTwitterアカウント連携の将来的な機能停止をアナウンスした。【重要】ゲーム仕様調整および技術的な理由から、次回のストアアプリ（8月〜9月実施予定）更新時に、アカウント連携（紐づけ）機能における新規のツイッターアカウント連携を中止する予定です。また、ツイッターアカウ