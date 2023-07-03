プロ野球の理事会と実行委員会が３日、東京都内で行われ、出場選手登録と抹消に関する「新型コロナウイルス感染拡大防止特例」を今季限りで撤廃することを確認した。現行の特例ではコロナ感染やその疑いで登録を抹消されても、復帰が可能になれば１０日間を待たずに再登録ができる。新たにインフルエンザなどを含めた「感染症特例」の導入を検討する。コロナ対策に伴って枠を拡大している出場選手登録数や、ベンチ入り選手数