【ソウル聯合ニュース】韓国で新型コロナウイルスが地域内で流行を繰り返す「エンデミック」に移行したことにより、海外旅行を計画している消費者が昨年より増えたことが、３日分かった。米決済大手のビザが満１８歳以上の１０００人を対象に実施した調査の結果、１年以内に海外旅行の計画があると答えた人は５５．１％で、昨年の調査（４６．４％）から８．７ポイント増加した。最も好まれる旅行先としては日本（２６．７％）