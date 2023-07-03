【ソウル聯合ニュース】韓国で新型コロナウイルスが地域内で流行を繰り返す「エンデミック」に移行したことにより、海外旅行を計画している消費者が昨年より増えたことが、３日分かった。米決済大手のビザが満１８歳以上の１０００人を対象に実施した調査の結果、１年以内に海外旅行の計画があると答えた人は５５．１％で、昨年の調査（４６．４％）から８．７ポイント増加した。最も好まれる旅行先としては日本（２６．７％）
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 48歳でがん 保険会社返答に絶句
- 2. 拘束具「ケルベロス」注文が殺到
- 3. 瑠麗氏 文春新社長と「夜遊び」
- 4. マスク氏 困惑のユーザーに皮肉
- 5. ある言葉で別居へ…40歳妻の後悔
- 6. 日韓の雪解けに水を差すイベント
- 7. Twitter制限「爆サイ」がパンク
- 8. カップ麺の汁 トイレに流してOK?
- 9. ザギトワの水着姿に…切実な訴え
- 10. 有吉 生放送で会見ネタぶっこむ
- 1. 拘束具「ケルベロス」注文が殺到
- 2. マスク氏 困惑のユーザーに皮肉
- 3. 日韓の雪解けに水を差すイベント
- 4. 免疫力上げる「よい睡眠」の特徴
- 5. 許せない 遺族が執念の公開捜査
- 6. 内定者がPC持ち逃げ 経営者嘆き
- 7. 沖合に女児2人 13歳と父親が救助
- 8. 残業月200時間…運転手が過労死
- 9. 札幌のラブホに男性遺体…殺人か
- 10. 夫が定年 夫婦の暮らしで病む妻
- 1. 阿蘇山の周辺景観が激変 物議に
- 2. 現役医師が説く悪医者の見分け方
- 3. 日曜討論出演 河野氏発言が炎上
- 4. 入社後即バックレ…呆れた言い分
- 5. 子疎ましい…32歳不倫妻の言い分
- 6. 三崎氏 女風呂のぞき問題に言及
- 7. 今度はタイ? 中国人爆買いの理由
- 8. 原発の処理水、海水浴時季回避を 公明…
- 9. 三浦瑠麗氏が金銭感覚ぶっちゃけ
- 10. 車の「検査標章」貼付位置変更に
- 1. 米旅客機 乗客1人でフライトの訳
- 2. ワグネル戦闘員 露提案「同意」
- 3. 露大統領、反乱中にヨット休暇か
- 4. 韓国女優の腹筋にネット称賛
- 5. 中国の工場でストライキ頻発
- 6. 韓野党議員 へそ出し&手には扇子
- 7. ロシア ワグネルの存続を容認
- 8. ウィンブルドン 露選手も参加へ
- 9. ウクライナに「停戦交渉計画」
- 10. カナダで巨大竜巻 住宅全壊も
- 1. 48歳でがん 保険会社返答に絶句
- 2. 「趣味がない人」健康に驚きの差
- 3. クレカ100枚超から厳選 得な5枚
- 4. 東大44浪の62歳 4度の結婚と借金
- 5. オール電化住宅で生活…赤字転落
- 6. 味の素に2000個のフライパン届く
- 7. お金持ち コンビニには行かない?
- 8. 住宅費は収入の3割 ただの神話か
- 9. 意外と高い? 60代の平均世帯年収
- 10. 牛肉2年食べてない…うつも経験
- 1. 鍵閉め忘れの不安 すごい解消法
- 2. Excel シートを並べて時短実現
- 3. 旅先で服ぺったんこ 圧縮マシン
- 4. イラストすぎる 驚きのQRコード
- 5. 秘密暴露も「地獄」の結婚式
- 6. マスク氏 Twitter制限の理由語る
- 7. 「免許不要」であなたもパイロット？今…
- 8. メガバンクで競う、生成AIの活用
- 9. スマホ オーバーヒート対策は?
- 10. 超小型、キーホルダーとして付けられる…
- 1. ザギトワの水着姿に…切実な訴え
- 2. 大谷翔平 本塁打キング独走31号
- 3. HR量産の大谷に震撼「逆に怖い」
- 4. 4年240億円蹴った? 久保に称賛
- 5. 加藤失格 審判をPTPA重鎮が批判
- 6. 米球宴 吉田は8人目快挙ならず
- 7. 藤浪4勝目 SNS「勝ち運すごい」
- 8. 大谷が招き猫? 兜パフォ後が話題
- 9. 可愛い…日ハムチアが復刻ダンス
- 10. 審判に負けた U17日韓戦に恨み節
- 1. 瑠麗氏 文春新社長と「夜遊び」
- 2. Twitter制限「爆サイ」がパンク
- 3. 有吉 生放送で会見ネタぶっこむ
- 4. 山下達郎 音楽P投稿でSNS騒然か
- 5. 文春の読者投稿が話題「業深い」
- 6. 大食い番組「必要ない」に賛否
- 7. 劣悪な労働環境? 広末夫を告発
- 8. 山田邦子が何万回も告白した大物
- 9. アッコに噛みつく鳥羽氏に批判も
- 10. 後藤祐樹 首元タトゥー完全除去
- 1. ある言葉で別居へ…40歳妻の後悔
- 2. 【いて座】12星座占い♡ 7/3（月…
- 3. あなして 実は「ヒント」あった
- 4. 妻が認知症に 夫の性格に特徴か
- 5. 正解過ぎた…両親からの結婚反対
- 6. 「孫差別」する義母に因果応報
- 7. W不倫で駆け落ち 逃避行の結末
- 8. 公開処刑 サプライズ花束に困惑
- 9. セリア 鬼リピ確定の便利商品5選
- 10. 彼氏から「好きな人」相談 衝撃