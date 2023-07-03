「中学校の制服は高い。学校間で制服を共通にし価格を下げてはどうか」。こんな提案が埼玉県入間市議会であった。市教育委員会によると、制服の価格は学校によって異なり、生徒1人あたり最大約1万6000円の差がある。しかし、市教委は答弁で、共通化には消極的な姿勢を示した。【高木昭午】「コーンロー」は校則違反?卒業式の出席認められず市教委は市立の全11中学校について今年度の制服とその価格を調べた。どの学校も男子