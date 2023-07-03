[３０日 ロイター] - 米連邦最高裁は３０日、コロラド州のウェブデザイナーが信仰上の理由から同性カップルの結婚式に関わるサービスの提供を拒否することを認める判決を下した。ＬＧＢＴなど性的少数者への差別を禁止する州法で信念に反する言論を強制されることは、憲法が定めた言論の自由を侵害すると判断した。９人の判事のうち保守派６人が原告の主張を支持し、リベラル派３人が反対した。下級審はデザイナーの女性の訴え