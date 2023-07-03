[２日 ロイター] - 米東部メリーランド州ボルティモアの住宅街で２日未明、周辺住民のパーティーで銃乱射事件が起き、２人が死亡、子どもを含む２８人が負傷した。警察が明らかにした。死亡したのは１８歳の女性と２０歳の男性。負傷者のうち９人が病院で治療を受けており、数人は重体という。警察幹部によると、負傷者のうち約１４人は１８歳未満とみられる。また地元テレビ局は、負傷者の年齢は１３─３２歳と伝えている。地元紙