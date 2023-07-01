【AFP＝時事】フランスで17歳の少年が警察官に射殺された事件への抗議デモが4日目の夜に突入する中、サッカーの同国代表は30日、主将のキリアン・エムバペ（Kylian Mbappe）をはじめとするメンバー個人のSNSアカウントで、暴動をやめて「対話と再建」に応じるよう呼び掛けた。レ・ブルー（Les Bleus、フランス代表チームの愛称）は、同国リーグ1のパリ・サンジェルマン（Paris Saint-Germain、PSG）でプレーするエムバペがSNSに