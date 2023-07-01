【ベルリン時事】オーストリアで世界最古の日刊紙「ウィーン新聞」が３０日、最終号を発行した。約３２０年の新聞としての役割を終え、ネットメディアに移行する。最後の１面には「１１万６８４０日」とハプスブルク家治世から発行を続けた日数を大きく記し、歴史の記録者としての自負を示した。愛読者や従業員５２人の声が掲載され、新聞への愛と惜別の念が詰め込まれた。「最後の道のり」と題した記事では、印刷から配送、読