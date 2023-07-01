フランスで車を運転していた17歳の少年が検問中の警察に射殺された事件で、国内各地で抗議デモが続いている。エマニュエル・マクロン大統領は6月30日、デモ参加者が若者の死を利用していると非難した。30日の危機対策会議で、マクロン大統領は暴力行為を抑えるために警官を増員するとしたが、非常事態を宣言するには至らなかった。マクロン氏は、暴徒化した子どもたちを自宅にとどめておくよう保護者に呼びかけ、ソーシャルメディ