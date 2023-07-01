乙訓消防組合消防本部（京都府長岡京市）は6月29日、119番通報を受けた際に職員が端末の操作をミスし、救急出動が約3分遅れたと発表した。搬送した高齢者は病院で死亡し、遅延との因果関係を調べている。【ラーメン屋で貯めた2300万円を「救急車」に】消防本部によると、亡くなったのはデイサービス施設に通っていた向日市の男性（84）。29日午後0時45分ごろ、男性が心肺停止になったという通報を受けた警防課指令係の男性職員