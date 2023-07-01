広島市教育委員会は30日、同市西区の市立中学校に勤務する20代女性教諭が、のべ1万620人分の生徒の個人情報が入ったUSBメモリーを紛失したと発表した。教諭の私物で、2019年度以降に勤務していた中学校の生徒の名前や体力テストの結果、保健体育の成績、緊急連絡先の電話番号などが保存されていたという。市教委によると、教諭は6月24日にUSBをかばんに入れたまま同僚と飲食し、翌25日に紛失に気づいた。学校側の聞き取りに「