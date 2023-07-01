NHKの朝ドラ「らんまん」が盛り返している。4月3日放送の初回視聴率（ビデオリサーチ調べ、関東地区・世帯：以下同）は16・1％で、前作「舞いあがれ！」を下回った。その後も14〜15％台をウロウロしていたが、6月に入ると17％台へと跳ね上がったのだ。一方、この快進撃に反して、なんだか憂鬱な顔をしている朝ドラ好きの人気女子アナもいて……。＊＊＊【写真を見る】純白のドレスに身を包み、まるで”お姫様”な「浜辺美波」